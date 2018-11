So geht das, Jogi! Deutsche U21-Nationalmannschaft fegt Holland vom Platz

U21-Europameister Deutschland hat im letzten Heimspiel des Jahres einen Prestigeerfolg bejubelt. Sieben Monate vor der EM-Endrunde in Italien und San Marino gewann die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz am Freitagabend verdient mit 3:0 (1:0) gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Holländer. Vor 4813 Zuschauern in Offenbach erzielten Philipp Ochs per Handelfmeter (15. Minute), Abdelhamid Sabiri (58.) und Debütant Törles Knöll (80.) die Tore für den Titelverteidiger, der vor einem Monat sein Ticket gelöst hatte.

Kuntz hatte das Spiel in dem Fußball-Stadion, in dem er vor 35 Jahren sein Bundesligadebüt gegeben und den Siegtreffer für Bochum erzielt hatte, zum Start der EM-Vorbereitung ausgerufen. Gegen namhafte Gegner wie Holland, am Montag (18.30 Uhr/Eurosport) Italien und im März England soll seine seit über einem Jahr ungeschlagene Mannschaft auf EM-Touren kommen.