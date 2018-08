So geht es für RB Leipzig in der Europa League weiter

Auslosung bereits am Freitagmittag, die Gruppenphase beginnt Mitte September. RB Leipzig kann auf Hochkaräter wie den FC Arsenal treffen. Duelle gegen Bundesligisten sind in der Gruppenphase der Europa League ausgeschlossen.

Leipzig. Die Strapazen während der Saisonvorbereitung in der Qualifikation haben sich gelohnt: RB Leipzig startet in der Europa League. Bereits am Freitag um 13 Uhr wird im Grimaldi Forum in Monaco die Gruppenphase ausgelost. 48 Mannschaften sind dabei. 17 Teams waren automatisch über die Liga qualifiziert, 21 kommen wie RB aus der Euro-League-Quali, zehn Mannschaften aus der Champions-League-Quali. Wie auch Red Bull Salzburg, die bereits zum elften Mal die Teilnahme an der Königsklasse verpassten.

Die 48 Mannschaften werden nach ihren Klubkoeffizienten in vier Lostöpfe mit jeweils zwölf Teams aufgeteilt. RB Leipzig besitzt aus seiner ersten internationalen Saison 17.000 Punkte. Zum Vergleich: Der FC Arsenal hat als bester Teilnehmer einen Koeffizienten von 93.000. Das Rangnick-Team kann also in der Gruppenphase Schwergewichte wie die Engländer mit Mesut Özil, den FC Villarreal aus Spanien, RSC Anderlecht aus Belgien oder auch Lazio Rom zugelost bekommen. Klubs aus dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen – Duelle mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind ausgeschlossen.

„Ich hoffe, dass wir wieder große Namen bekommen", sagte RB-Kapitän Willi Orban am Donnerstagabend nach dem entscheidenden Playoff-Sieg gegen Luhansk. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass sehr gute Mannschaften in dem Wettbewerb dabei sind. Deswegen ist es mir im Moment scheiß egal, wer da kommt.“ Auch Siegtorschütze Emil Forsberg hat keine Wunschgegner: „Mir ist es egal. Jeder kann kommen. Wir wollen alle schlagen.“

Das erste Gruppenspiel steigt am 20. September, das sechste und letzte am 13. Dezember. Noch vor Weihnachten werden die Partien für die K.O.-Runde ausgelost. Das Finale steigt am 29. Mai 2019 im Olympiastadion in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans.