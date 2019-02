RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim, die Dritte! Die Partie am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) rundet den 23. Spieltag in würdiger Weise ab und ist die Gelegenheit für die Leipziger, die Kraichgauer zum dritten Mal in dieser Saison zu bezwingen und auf Rang drei vorzustoßen. Gladbach lieferte den Roten Bullen mit dem 0:3 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag die perfekte Vorlage.

Auf Leipziger Seite gab es bei den zwei bisherigen Siegen gegen die TSG nur zwei Torschützen. Yussuf Poulsen im Hinspiel in Sinsheim und (2:1) Timo Werner im Pokal-Zweitrunden-Hit lieferten jeweils einen Doppelpack ab. RBL-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick führte sowohl 1899 Hoffenheim als auch die Leipziger in die erste Bundesliga. Mir Julian Nagelsmann (31) trifft er am Montag auf seinen designierten Nachfolger - und kann mit ,,voller Kapelle" antreten. Personell kann Rangnick auf fast alle Feldspieler zurückgreifen. Kevin Kampl meldet sich zurück und auch Matheus Cunha erhält vom RBL-Coach eine Menge Lob: ,,Er ist ganz nah dran, macht im Training Druck und die anderen Stürmer wissen, dass sie permanent Gas geben müssen."

Bei 1899 Hoffenheim wird Coach Julian Nagelsmann auf Dennis Geiger verzichten müssen. ,,Er hat Leistenbeschwerden und fällt vorerst aus", sagte der TSG-Trainer am Freitag in Zuzenhausen, wo die Pressekonferenzen zu den Bundesliga-Spielen der Kraichgauer stattfinden. Auch Abwehrspieler Ermin Bicakcic steht für die Partie am Montag wohl nicht zur Verfügung. ,,Wir müssen gucken, ob die Wade hält. Er wird in Leipzig eher nicht dabei sein", ergänzte Nagelsmann. Der zuletzt angeschlagene Offensivmann Joelinton konnte dagegen am Freitag wieder mittrainieren und ist eine Option für die Startelf. Der Brasilianer wird angeblich von Newcastle United umworben. Nagelsmann zum Wiedersehen mit seinem künftigen Arbeitgeber: ,,Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel. Auch wenn Leipzig durch den Heimvorteil und die aktuelle Tabellensituation leicht favorisiert wird, ist es ein Duell auf Augenhöhe. Ich werde alles dafür tun, dass wir am Montag in Leipzig gewinnen."

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim live im TV?

Das Heimspiel von RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim wird am Montag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der Red Bull Arena. Zum Kommentatoren-Pool von Eurosport gehören, u. a. Matthias Stach, Tobias Fischbek und Robbie Hunke. Die Nominierung des Live-Reporters trifft der Münchner Sender immer kurzfristig.

Wird die Partie RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim ist am Montag ab 22.30 Uhr in der Sendung ,,100 % Bundesliga" bei NITRO zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie in einem längeren Zusammenschnitt ab 22.30 Uhr am Montagabend.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr zu sehen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

