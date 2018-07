So könnte die Startelf von Hannover 96 aussehen - wen seht Ihr vorne?

Sturm: Niclas Füllkrug. Sein Verbleib erleichterte das ganze 96-Umfeld. 14 Tore und drei Vorlagen in der abgelaufenen Saison sprechen ihre eigene Sprache. "Fülle" ist ein Leistungs- und Hoffnungsträger in Hannover - und wird das auch in der kommenden Spielzeit bestätigen wollen. © Florian Petrow