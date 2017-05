So lief der Sportbuzzer Fantalk 3.0 - Rangnick hält an RB-Ausrichtung fest

Einen Robert Lewandowski? Ja, den würde er vielleicht nehmen, sagte Rangnick. Aber sonst? „In der Theorie fällt mir kaum ein Spieler ein, der 28 Jahre alt ist und der unseren Kader verstärken könnte.“ Trotz der Mehrfachbelastung, die er ganz gewiss nicht unterschätzen wolle. Einen Tag vor dem Schlager zwischen RB und dem FC Bayern in der Bundesliga konterte Rangnick damit aber auch die Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der Leipzig mit der Qualifikation für die Königsklasse das Ende des Jugendkonzepts, das der Klub bislang strikt verfolgte, vorhersagte. „Ich kenne den Uli schon lange genug, der will uns nur von dem Pfad der Tugenden abbringen und verpackt das dann noch in einen gut gemeinten Ratschlag“, so Rangnick mit einem Augenzwinkern.