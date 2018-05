So lief die rauschende Party von Eintracht Frankfurt nach dem DFB-Pokalsieg

Anzeige

Erst bekam Niko Kovac in der Pressekonferenz von seinen ausgelassenen Spielern eine Bierdusche, dann stürzte sich der scheidende Trainer von Eintracht Frankfurt mit dem gesamten Tross der Hessen in eine rauschende Party-Nacht am Brandenburger Tor. „Wer vor Acht nach Hause kommt, bekommt eine Strafe“, verkündete Antreiber Kevin-Prince Boateng. Und in der Mixed Zone verteilte Torwart Lukas Hradecky derweil sogar Kaltgetränke an die Journalisten.

Bobic: "Ein epochaler Moment"

Mit dem fünften Pokal-Triumph der Vereinsgeschichte und dem ersten seit 30 Jahren hat die Eintracht zum Abschied von Kovac den Weg aus dem grauen Mittelmaß fortgesetzt und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen. „Das ist ein epochaler Moment. Hier ist Geschichte geschrieben worden. Es ist unbeschreiblich, was uns das als Verein bringt“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic über den kaum für möglich gehaltenen 3:1 (1:0)-Endspielsieg gegen Rekordmeister Bayern München. „Wir waren dran. Solch ein Titel bedeutet für Eintracht Frankfurt einfach unglaublich mehr.“

Dank des Triumphes zog die Eintracht direkt in die Gruppenphase der Europa League ein und spielt in der kommenden Saison doch noch international - der Bundesliga-Siebte VfB Stuttgart fiel dagegen komplett aus dem europäischen Wettbewerb. Den Frankfurtern dürfte dies egal gewesen sein. „Wir haben uns von einem Fast-Absteiger zum Pokalsieger entwickelt. Was alle in diesem Verein geleistet haben, ist großartig“, resümierte Kovac am Ende seiner gut zweijährigen Amtszeit zufrieden.

Internationale Pressestimmen: Frankfurt ist DFB-Pokal-Sieger Eintracht Frankfurt ist sensationell DFB-Pokal-Sieger. Das schreibt die internationale Presse zum Triumph gegen den FC Bayern München. Klickt euch durch unsere Galerie! © dpa Die "Daily Mail" fokussiert sich auf die Trainer der Klubs. "Frankfurt vermiest Heynckes die Abschlussparty. Die Underdogs gewinnen den Deutschen Pokal (oh, und deren Trainer Kovac übernimmt in der nächsten Saison den Posten beim FC Bayern)." © Screenshot "Frankfurt schockt die Bayern im Finale", schreibt die "BBC". © Screenshot Das englische Fußballmagazin "FourFourTwo" nennt den Sieg der Hessen "kontrovers". © Screenshot Die "Sun" weißt einmal mehr auf die ungewöhnliche Konstellation mit dem künftigen Bayern-Trainer Niko Kovac hin. © Screenshot Die spanische "AS" widmet dem Pokalfinale sogar zwei Artikel - einen Spielbericht und einen Videoartikel zur strittigen Elfmeterszene kurz vor Schluss - und schreibt von einem "Durcheinander" wegen des Videobeweises. © Screenshot Die "Marca" aus Spanien schreibt: "Eintracht überrascht Bayern in einem umstrittenen Finale." © Screenshot Die spanische "Mundo Deportivo" weiß: Der Eintracht-Sieg ist historisch - der "erste Titel seit 30 Jahren". © Screenshot Die italienische "La Gazzetta dello Sport" lenkt die Geschichte auf Frankfurt-Trainer Niko Kovac, der gegen "seine" Bayern gewonnen hat. © Screenshot "München kollabiert, Eintracht triumphiert", schreibt der "Corriere dello Sport". © Screenshot Die französische "L'Equipe" bleibt nachrichtlich - dreht die Zeile aber auf die Bayern-Niederlage: "Der FC Bayern im Pokalfinale von Eintracht Frankfurt geschlagen." © Screenshot Der Schweizer "Blick" weist auf die kontroverse Videobeweis-Entscheidung in der Nachspielzeit hin. © Screenshot Die österreichische "Kronen-Zeitung" schreibt von einer "Sensation". © Screenshot "A Bola" aus Portugal bringt die bizarre Situation auf den Punkt: "Bayerns künftiger Trainer holt den Pokal ... gegen Bayern". © Screenshot Beim niederländischen "Telegraaf" legt man den Fokus auf Frankfurts Oranje-Kicker Jetro Willems. © Screenshot Die deutsche "FAZ" schließt sich den österreichischen Kollegen an - und widmet dem "Happy End des Niko Kovac" einen Extra-Artikel. © Screenshot Das Wort "Sensation" findet sich auch bei der "Bild", die auf den misslungenen Heynckes-Abschied eingeht. © Screenshot "Sensation", titelt "Spiegel Online" und verweist auf die umstrittenen Situationen rund um den Videobeweis. © Screenshot Der Abschied aus dem Profi-Fußball hätte für Trainer-Urgestein Jupp Heynckes ein Triumphzug werden sollen, doch die Münchner "Abendzeitung" resümiert: "Bayern verpasst Jupp-Happy-End". © Screenshot Auch die "Welt" verweist auf den unschönen Abschied von Jupp Heynckes. © Screenshot

Pokalsieg verschafft Frankfurt neue Möglichkeiten

Die zusätzlichen Millionen-Einnahmen - sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League - verschaffen dem neuen Trainer Adi Hütter im Sommer völlig neue Möglichkeiten bei der Kaderplanung. Bislang steht nur fest, dass Hradecky den Verein nach drei Jahren verlässt. Für ihn wurde bereits Dänemarks Auswahl-Keeper Frederik Rönnow verpflichtet. In der Stunde des großen Erfolges wollte Bobic jedoch keine Pläne machen: „Das bekomme ich mit nüchternen Gedanken gerade gar nicht hin.“

Boateng adelt Niko Kovac

Auch Kovac, der nach dem Triumph immer wieder mit den Tränen rang, blendete seine Zukunft beim Branchenprimus aus München aus. „Daran denke ich noch nicht. Für mich ist wichtig, diesen Titel mit diesem tollen Verein geholt zu haben. Ich bin froh, glücklich und stolz“, beschrieb er seine Gefühle. „Und ich empfinde Genugtuung darüber, dass wir den Verein aufpoliert haben.“ Der Abschied fällt ihm daher nicht leicht, zumal ihm die Mannschaft ans Herz gewachsen ist. „Sein Anteil am Erfolg beträgt 90 Prozent. Er hat gesagt, dass wir den Pokal gewinnen“, meinte Boateng. Kovac gab das Kompliment umgehend zurück. „Das Denken beeinflusst das Handeln. Jeder hat alles aus sich herausgeholt“, lobte er.

Und dann wagte Kovac doch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. „Die Eintracht ist nicht nur Pokalsieger und spielt in der Europa League, sondern bestreitet auch das erste Pflichtspiel in der kommenden Saison“, stellte er lächelnd fest. Nämlich im Supercup - gegen die Bayern und damit auch gegen ihn.

Eintracht Frankfurt in Noten: Die Einzelkritik zum Pokalsieg gegen Bayern Eintracht Frankfurt hat sich im Pokalfinale gegen den FC Bayern durchsetzen können - und feiert im zweiten Endspiel in Folge den Pokalsieg. Der SPORTBUZZER hat die Noten der Frankfurter zusammengetragen. Klickt Euch durch! © dpa Lukas Hradecky: Hatte Glück bei Lewandowskis Lattenfreistoß, verschätzte sich beim Kopfball von Müller. Beim Ausgleich von Lewandoski machtlos. Hatte ansonsten recht wenig zu tun. Note 3 © dpa Danny da Costa: Anfangs mit ein paar Problemen gegen James. Versuchte sich immer wieder ins Spiel nach vorne einzuschalten, was ihm mal mehr, mal weniger gut gelang. Note 3 © Getty David Abraham: Räumte in der Luft alles ab. Beim Ausgleich von Lewandowski kam er allerdings einen Schritt zu spät bzw stand unglücklich. Aber wie immer vorbildlicher Kämpfer. Note 2 © dpa Carlos Salcedo: Der ein oder andere Fehler im Spielaufbau. Ansonsten gewohnt solide. Machte seine Aufgabe insgesamt ordentlich. Note 3 © imago/ActionPictures Jetro Willems: Das holländische Kraftpaket setzte seinen Körper immer wieder gut ein. Klebte wie eine lästige Fliege an seinen Gegenspielern. Allerdings mit Stellungsfehler vor dem 1:1. Note 3 © Getty Jonathan de Guzman: Stark im Zweikampf, wenig Ballverluste. Pech, dass er beim tollen Zuspiel von Rebic wegrutschte und das mögliche 2:0 verpasste. Musste nach gut 70 Minuten völlig ausgepumpt runter. Note 3 © dpa Makoto Hasebe: Auch er sorgte dafür, dass bei Bayern kaum etwas durch die Mitte ging. Klärte bärenstark in allerhöchster Not gegen den einschussbereiten Tolisso. Note 2 © dpa Omar Mascarell: War viel unterwegs und stopfte immer wieder einige Löcher im Mittelfeld ohne dabei groß aufzufallen. Mit einigen leichtfertigen Fehlpässen. Note 3 © dpa Kevin-Prince Boateng: Als Prellbock vorne drin machte er es überragend. Hielt und verteilte die Bälle, spielte seine ganze Erfahrung aus. Dazu klasse Pass vor dem 1:0 auf Rebic. Note 2 © dpa Marius Wolf: Sorgte auf der rechten Seite immer wieder für Entlastung, auch wenn seine Flanken nicht immer ankamen. Nach einer Stunde musste er platt runter. Note 3 © Getty Ante Rebic: Machte von Beginn an richtig Wirbel auf der linken Seite. Eiskalter Abschluss beim Führungstreffer. Ackerte zudem wie ein Pferd nach hinten - und machte nach einem Raketenantritt auch noch das 2:1. Note 1 © dpa Mijat Gacinovic: Kam in der 61. Minute für Wolf und führte sich gleich gut ein, mit einigen Tempodribblings. Schoss mit der letzten Aktion noch das 3:1. Note 2 © Getty Marco Russ: Kam in der 73. Minute für de Guzman. Zu spät für eine Bewertung. © imago/Hartenfelser Sebastien Haller: Kam für die Schlussminuten für Matchwinner Ante Rebic. Ohne Note © imago/Hartenfelser

KOMMENTIEREN