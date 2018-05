So plant Hannover 96 die Saisonvorbereitung

Nach dem letzten Freundschaftsspiel in Kassel am Mittwochabend (2:1) haben die Roten jetzt frei. Etwas mehr als sechs Wochen dürfen Niclas Füllkrug & Co. im Urlaub die Füße nach der anstrengenden Saison hochlegen, bevor es am 2. Juli dann in Hannover wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison losgeht. Ab dem 4. Juli wird dann Kondition gebolzt: Bis zum 8. Juli geht‘s ins Kurztrainingslager nach Sankt Peter-Ording an die Nordsee.