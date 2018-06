So sähe das WM-Achtelfinale ohne Nachspielzeit aus: Spanien raus, Deutschland auch!

Konsequent gaben die Schiedsrichter in der WM-Gruppenphase lange Nachspielzeiten - und provozierten damit einige Last-Minute-Entscheidungen. Grund genug, die Rechenschieber zum Glühen zu bringen: Was wäre, wenn es keine Nachspielzeit gegeben hätte? So sähen die Gruppen und die Achtelfinals bei der WM ohne die Nachspielzeit aus!

Gruppe A In der Gruppe des Gastgebers fielen drei Tore in der Nachspielzeit: Beim 5:0 gegen Saudi-Arabien erzielte Russland zwei der fünf Tore erst dann. Auch Saudi-Arabien profitierte von den Extra-Minuten, als sie im letzten Gruppenspiel in der 95. Minute den Siegtreffer gegen Ägypten erzielten. Auf die Tabelle wirkt sich das insofern aus, als Saudi-Arabien ohne die Nachspielzeit hinter Ägypten gelandet wäre statt vor ihnen. Die Tabelle in Gruppe A ohne Nachspielzeit: Uruguay / Tor-Differenz: 5:0 / 9 Punkte Russland / TD 6:4 / 6 P Ägypten / TD 2:5 / 1 P Saudi-Arabien / TD 1:5 / 1 P

​Gruppe B - Spanien im Glück In Gruppe B hat ein Mit-Favorit mächtig Glück gehabt: Spanien wäre ohne die Nachspielzeit ausgeschieden, statt den Gruppensieg zu erlangen. In drei Spielen fielen in der Nachspielzeit Treffer: Im ersten Spiel sicherte sich der Iran in letzter Sekunde den 1:0-Sieg gegen Marokko. Bei Iran gegen Portugal glichen die Iraner in letzter Sekunde aus. Außerdem zog Spanien gegen den Iran in letzter Sekunde den Kopf aus der Schlinge und traf zum 2:2. Die Tabelle in Gruppe B ohne Nachspielzeit: Portugal / TD 5:3 / 7 P Marokko / TD 2:2 / 4 P Spanien / TD 5:6 / 4 P IR Iran / TD 0:2 / 1 P

​Gruppe C Gruppe C bildet eine Ausnahme. Kein einziges Tor ist hier in der Nachspielzeit gefallen. Das Klassement wäre deswegen ohne die Nachspielzeit unverändert. Die Tabelle in Gruppe C ohne Nachspielzeit: Frankreich / TD 3:1 / 7 P Dänemark / TD 2:1 / 5 P Peru / TD 2:2 / 3 P Australien / TD 2:5 / 1 P

Gruppe D In Gruppe D hat sich in der Nachspielzeit nur Kroatiens Torverhätnis verbessert. Im Spiel gegen Argentinien traf Ivan Rakitic in der Nachspielzeit zum 3:0. Die Rangfolge blieb davon aber unberührt. Die Tabelle in Gruppe D ohne Nachspielzeit: ​Kroatien / TD 6:1 / 9 P Argentinien / TD 3:4 / 4 P Nigeria / TD 3:4 / 3 P Island / TD 2:5 / 1 P

Gruppe E Brasilien doch nicht Gruppensieger - zumindest wenn die Nachspielzeit nicht zählen würde. Dann hätte nämlich die Schweiz Gruppe E gewonnen und würde auf Mexiko treffen, Brasilien stattdessen auf Schweden. In zwei Spielen wurde in der Nachspielzeit noch getroffen: Bei Brasilien gegen Costa Rica hatte es bis zum Ende der regulären Zeit noch Unentschieden gestanden, dann traf Brasilien doppelt und gewann noch 2:0. Die Schweiz hatte außerdem gegen Costa Rica geführt, bis der Underdog in der 91. Minute ausglich. Die Tabelle in Gruppe E ohne Nachspielzeit: ​Schweiz / TD 5:3 / 7 P Brasilien / TD 3:1 / 5 P Serbien / TD 2:4 / 3 P Costa Rica / TD 1:3 / 1 P

Gruppe F - keine Rettung für Deutschland Auch ohne die Nachspielzeit wäre Deutschland nicht im Achtelfinale. Zwar kassierte die DFB-Elf beim peinlichen 0:2 gegen Südkorea beide Treffer in der Nachspielzeit, doch auch ein Unentschieden hätte der DFB-Elf nicht genügt. Zudem wäre der Weltmeister dann ohne Sieg geblieben, fiel doch auch das 2:1 gegen Schweden erst in der Nachspielzeit. Immerhin wäre Deutschland nicht Letzter geworden. Südkorea hat nämlich ein echtes Faible für die Nachspielzeit: Jedes einzelne Tor haben sie nach der 90. Minute erzielt. Die Tabelle in Gruppe F ohne Nachspielzeit: Schweden / TD 5:1 / 7 P Mexiko / TD 3:3 / 6 P Deutschland / TD 1:2 / 2 P Südkorea / TD 0:3 / 1 P

​Gruppe G - England haarscharf Gäbe es die Nachspielzeit nicht, wir müssten sagen: Schwein gehabt, England! Die Engländer wären dann nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Tunesien weiter gewesen. In zwei Spielen fielen in der Nachspielzeit noch Tore: Bei Tunesien gegen England erlöste Harry Kane die "Three Lions" in der Nachspielzeit. Außerdem setzte Belgien ebenfalls gegen Tunesien noch einen drauf und traf zum 5:1. Die Tabelle in Gruppe G ohne Nachspielzeit: ​Belgien / TD 9:1 / 9 P England / TD 7:3 / 4 P Tunesien / TD 4:6 / 4 P Panama / TD 2:11 / 0 P

Gruppe H In Gruppe H stand das Endergebnis zum Ende des Spiels immer schon. An der Tabelle ändert sich also nichts. Allerdings: Die Ausganslage für das Weiterkommen wäre ohne die Nachspielzeit noch spannender. Japan kam als Dritter hinter Kolumbien weiter, weil es zwei Gelbe Karten weniger gesehen hatte als der Senegal. In der Fairplay-Wertung wäre es ohne die Extra-Minuten aber noch spannender. Im direkten Vergleich wurden dort nämlich drei Gelbe Karten vergeben - zwei für den Senegal eine für Japan. Japan wäre also wegen einer (!) Gelben Karte weniger weitergekommen. Die Tabelle in Gruppe H ohne Nachspielzeit: ​Kolumbien / TD 5:2 / 6 P Japan / TD 4:4 / 4 P Senegal / TD 4:4 / 4 P Polen / TD 2:5 / 3 P