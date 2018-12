So sieht RB Leipzigs Transferplan im Winter aus

Anzeige

Leipzig. Auf dem Wunschzettel von Trainer Ralf Rangnick steht in der nächsten Transferperiode vor allem eine Personalie ganz oben: „Timo ist hoffentlich spätestens zur Winterpause so weit, dass er seinen Vertrag verlängert“, sagte der 60-Jährige am Donnerstag über den deutschen Nationalspieler, der derzeit noch einen Kontrakt bis Sommer 2020 besitzt. Die Verhandlungen mit dessen Berater Karl Heinz-Förster laufen inzwischen seit fast anderthalb Jahren.

Die Verpflichtung des im Sommer heiß umworbenen Ademola Lookman hat der Coach und Sportdirektor hingegen fast zu den Akten gelegt. Der in der Rückrunde der vergangenen Saison an RB Leipzig ausgeliehene Engländer spielt sich beim FC Everton in der Premier League immer mehr in den Fokus. Deshalb sagt Rangnick: „Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es in der Winterpause für uns zu einigermaßen darstellbaren Konditionen realisierbar wäre.“

Forsberg mit Spezialbehandlung