So spielen Dortmund und Schalke im Derby

„Es ist vielleicht das heißeste Derby dieses Jahrzehnts“, urteilte der ehemalige Schalke-Profi Olaf Thon bei „t-online.de“. Angst und bange ist dem erfahrenen Bosz vor dem Duell mit dem jungen Tedesco jedenfalls nicht: „Ich habe keine Angst um meinen Job. Damit beschäftige ich mich nicht. Ich bin Fußballtrainer und weiß, dass so etwas passieren kann.“

Noch mehr als üblich verspricht der Ruhrpott-Kracher ein ganz besonderes zu werden. Denn bei einer weiteren Pleite droht dem angeschlagenen BVB-Coach Peter Bosz das Aus. Die Schalker dagegen kommen mit dem Schwung von sechs Bundesliga-Spielen ohne Niederlage in den Signal Iduna Park.

Erstmals seit langer Zeit rangiert Schalke in der Tabelle vor dem BVB. Schwarz-Gelb verbuchte in den vergangegen fünf Spielen nur einen Punkt, Königsblau dagegen 13 Zähler. In der Gesamtbilanz liegen die Schalker (58/41/51) vorn.