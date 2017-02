So spielte die 96-Konkurrenz: VfB legt vor, BTSV stolpert erneut

Der Hintergrund: Schon am Freitag gewann der Tabellenerste VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim mit 2:1, während Eintracht Braunschweig zuhause gegen Erzgebirge Aue Punkte ließ. Die Mannschaften trennten sich mit 1:1. Nach fünf Spielen ohne Sieg zum Rückrundenauftakt hat die Eintracht damit zumindest mit Platz eins bis aufs Weitere nichts mehr zu tun.

Es ist denkbar, dass sich nach diesem Spieltag die Situation im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga anders ausmacht, als vor dem Spieltag. Sollte Union Berlin beim Karlsruher SC gewinnen und Hannover 96 bei Dynamo Dresden verlieren, dann gäbe es zwar weiterhin einen Dreikampf an der Tabellenspitze - aber der Hauptpreis wäre nunmehr Platz 2. Der VfB Stuttgart wäre dann mit sechs Punkten Vorsprung zunächst einmal enteilt. Im - aus hannoverscher Sicht - besten Fall hingegen sichern sich die "Roten" den zweiten Tabellenrang schon für den kommenden Spieltag.

BTSV weiter ohne Sieg

Eintracht Braunschweig wartet im Jahr 2017 weiter auf den ersten Pflichtspielsieg. Der BTSV kam am Freitag nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Erzgebirge Aue hinaus und hat keine der letzten fünf Begegnungen gewonnen. Mit 37 Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht vorerst auf Rang drei. Die abstiegsbedrohten Gäste kletterten durch den Punktgewinn zumindest bis Sonntag auf den Relegationsrang 16.

Vor 19 630 Zuschauern im Eintracht-Stadion brachte Phil Ofosu-Ayeh die Eintracht in der 10. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel verwandelte der eingewechselte Dimitrij Nazarov einen Handelfmeter (57.). Ofosu-Ayeh hatte zuvor den Ball im Strafraum nach einem Nazarov-Schuss an die Hand bekommen.