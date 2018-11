So spielten die 96-Profis in ihren Nationalmannschaften:

Etwas mehr Spielzeit bekam Genki Haraguchi: Der 27-Jährige wurde im Spiel Japan gegen Venezuela in der 69. Minute eingewechselt. Bis in die 81.Minute konnte seine Mannschaft die 1:0-Führung halten, bis der ehemalige HSV-Spieler Tomas Rincón per Elfmeter ausglich. Nach drei Siegen in Folge musste die japanische Nationalmannschaft mit dem Unentschieden einen ersten Dämpfer nach der WM in Russland hinnehmen. © imago/AFLOSPORT