23 Spieler, 23 Geschichten: So tickt der deutsche WM-Kader

Der deutsche WM-Kader ist nicht nur von der Qualität her breit aufgestellt - auch die Rollenverteilung ist sehr unterschidlich. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick. Klickt euch durch die Galerie!

Manuel Neuer - Der Angstmacher: Der viermalige Welttorhüter soll trotz achtmonatiger Verletzungspause den Gegnern Angst einflößen. Team-Manager Oliver Bierhoff: „Alleine der Name und sein Auftreten sorgen für Respekt.“

Kevin Trapp - Der Gewinner: Obwohl er bei Paris St. Germain nur Ersatz war, entschied sich Löw überraschend für ihn und gegen Bernd Leno. Sein Standing in der Mannschaft ist besser.

Jonas Hector - Der Spätzünder: Bis zu seinem 20. Lebensjahr kickte er noch in der Saarland-Liga beim SV Auersmacher, wo er auch die Trainer-C-Lizenz erwarb. Seit Jahren Stammspieler bei Löw, der über den Linksverteidiger sagt: „Jonas spielt die Rolle genauso, wie wir es wollen.“

Jeromé Boateng - Der Zitter-Boss: Am Dienstag soll der Abwehr-Boss nach seinem Muskelfaserriss ins Mannschaftstraining einsteigen. Dennoch bleibt ein Restzittern, denn in dieser Saison kam er verletzungsbedingt gerade mal auf 19 Bundesliga-Einsätze.

Joshua Kimmich - Der Jogi-Liebling: Auch wenn er im letzten Test gegen Österreich eine der schwächsten Leistungen im DFB-Trikot zeigte, zählt er zu Löws absoluten Lieblingsspielern: „Er ist eines der größten Talente, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe“, schwärmt der Bundestrainer.

Antonio Rüdiger - Die Maschine: Hat sich beim FC Chelsea seinen Stammplatz erkämpft und in der Premier League durchgesetzt. Der Abwehrbulle hat an seinem Körper kaum ein Gramm Fett, Löw schätzt seine Robustheit. Erste Alternative, sollte einer der Stammverteidiger ausfallen.

