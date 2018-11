So viel wie Aubameyang: Das ist die wertvollste Startelf von Hannover 96

Viererkette oder Fünferkette? Mit "Zehner" oder ohne Spielmacher? Gar nicht so einfach die wertvollste Startelf von Hannover 96 zu finden. Durchgesetzt hat sich am Ende das von André Breitenreiter durchaus beliebte System mit der Fünferkette. Überraschenderweise mit dabei in der teuersten Anfangsformation von Hannover 96: Linton Maina. Der 96 Shootingstar konnte erst kürzlich seinen Marktwert von 1 Millionen auf 3,5 Millionen Euro steigern.