So viele Fans wie noch nie zum Auftakt beim Champions-League-Club RB Leipzig

Leipzig. Riesiger Andrang beim ersten öffentlichen Training von Vizemeister RB Leipzig. Mehr als 1000 Anhänger wollten am Donnerstag ihre Lieblinge beim ersten öffentlichen Auftritt seit anderthalb Monaten am Cottaweg sehen. Während bei vielen Leipzigern mit den Ferien die schönste Zeit des Jahres beginnt, heißt es beim Vizemeister nun ackern für die erste internationale Saison sowie zweite Spielzeit in der Bundesliga.