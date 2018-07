So will Trainer Rangnick RB Leipzig in dieser Saison umkrempeln

In den nächsten zwölf Monaten hat sich Ralf Rangnick als Trainer bei RB Leipzig viel vorgenommen und will nach zwei Jahren Ralph Hasenhüttl einiges verändern. Der 60-Jährige genießt es, sportlich wieder den Takt anzugeben.

Leipzig. Ein jugendlicher Fan sagt zu Ralf Rangnick: „Mein Bruder ist ganz sicher, dass der Verein mit Ihnen Deutscher Meister wird.“ Der 60-Jährige nimmt das mit einem Lächeln zur Kenntnis, gibt dem Jungen ein Autogramm. Die Anhänger von RB Leipzig trauen dem neuen und alten Coach viel zu. Er selbst wünscht sich: „Die Mannschaft soll wieder gefürchtet werden“.

Bei der WM sieht er die Ausrichtung des Vereins bestätigt, weil Frankreich und England als zwei der jüngsten Teams das Halbfinale erreicht haben, Ballbesitzfußball wenig Erfolg brachte. Rangnick will seinem Trainercoup Julian Nagelsmann den Weg für eine „vielversprechende Zukunft“ bei RB Leipzig ebnen. Seine Ansprüche sind gewohnt ambitioniert.

Diese fünf Punkte stehen auf Rangnicks Liste

1. Zu 100 Prozent RB-Fußball

„Für mich ist entscheidend, dass wir unseren Fußball wieder zu 100 Prozent auf den Platz bringen. Das haben wir bis zur vorletzten Saison zu 120 Prozent geschafft. Letzte Saison nicht immer“, sagt Rangnick. Der künftige RB-Coach Nagelsmann sagte nach der 1:2-Niederlage mit Hoffenheim im Januar 2017 in Leipzig: „Wir haben gegen eine Mannschaft verloren, die gegen den Ball das Beste ist, was es in Europa zur Zeit gibt.“ Im letzten Jahr hat laut Rangnick keiner so gesprochen. Die Entwicklung soll wieder dahin gehen, Tempo und Tiefgang die Waffen sein. Der Coach will auch in der Grundordnung das Portfolio erweitern, öfter auf eine Dreierkette setzen und die Zahl der Gegentore mit kollektivem Verteidigen eindämmen.

2. Standards besser ausführen und verteidigen

Die Engländer dienten bei der WM als Vorbild: 80 Prozent ihrer Tore erzielten sie nach ruhenden Bällen. „Wir haben Steigerungspotential, bei eigenen geschossenen als auch bei kassierten Standards“, spricht Rangnick den wundesten Punkte der vergangenen Saison an. Sowohl national als auch international waren ruhende Bälle ein großes Problem: In der Champions League fielen sogar die Hälfte der Gegentreffer nach Standards. Es wird ein Trainingsschwerpunkt in den ersten Wochen beim Bundesligisten sein.

3. Neue Reize setzen

Bereits in den ersten Einheiten der Saisonvorbereitung sind eine höhere Intensität sowie ein enormes Tempo erkennbar. Mit dem neuen Countdownzähler und der Live-Überwachung über GPS sind zwei technische Hilfsmittel beim Training hinzugekommen. Wert legt Rangnick auch auf verbale Motivation: „Ich glaube, dass nach den letzten zwei Jahren der Mannschaft mal wieder eine andere Ansprache ganz gut tut.“ Legendär das Video aus seiner ersten Saison als RB-Coach, als er plötzlich das Licht in der Kabine löscht und seine Spieler unter anderem mit diesen Worten anschreit: „Steht auf! Ich will da draußen eine Truppe voller Krieger.“ Die Mannschaft gewinnt 2:0 in Karlsruhe und steigt in die Bundesliga auf.

4. Anerkennung für alle

Trainer Rangnick sagt: „Ich wünsche mir, dass jeder einzelne, der Teil des Kaders ist, sich richtig wichtig und wahrgenommen fühlt.“ Nicht die einzige Anspielung auf seinen Vorgänger Ralph Hasenhüttl, dem die mangelnde Kommunikation mit Spielern aus der zweiten Reihe vorgeworfen wurde. Der Österreich gestand im Nachhinein ein, sich aufgrund der englischen Wochen und der Fülle an Aufgaben nicht genug um Auswechselspieler gekümmert zu haben. Rangnick will auch seine drei Co-Coaches stark in die Verantwortung nehmen und Jesse Marsch, Robert Klauß und Lars Kornetka mit „Spezialaufgaben“ eindecken.

