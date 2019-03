Arsenal-Verteidiger Sokratis gibt zu: Deshalb vermisst er jetzt den BVB

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

Sokratis hofft auf BVB-Meisterschaft: "Wäre sonst für die ganze Liga schade"

Sokratis gegenüber dem Magazin wehmütig: "Auf eine gewisse Weise vermisse ich Dortmund, ich vermisse das Stadion, die Fans. So eine Atmosphäre gibt es nirgendwo auf der Welt" , sagte der bullige Abwehrspieler, stellte aber auch klar: " Mir war schon 2017 klar, dass ich eine Veränderung brauche ." Und die hat er nun beim FC Arsenal gefunden, wo Sokratis gemeinsam mit seinen Ex-BVB-Kollegen Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan zusammen spielt (28 Pflichtspiele, zwei Tore): "Alles gute Jungs. Wir wohnen in London nicht weit auseinander und sehen uns häufig", so Sokratis.

Den Weg seines Ex-Klubs BVB verfolgt Sokratis noch immer - und so gab er auch eine Prognose für das Rückspiel von Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur in der Champions League (Hinspiel: 0:3) ab: "Ich kann mir gut vorstellen, dass der BVB in dieser Woche Tottenham schlägt, das 0:3 von Wembley aber nicht aufholen kann." Trotz der Niederlage in der Bundesliga gegen den FC Augsburg und dem starken punktgleichen Konkurrenten FC Bayern München, hofft Sokratis noch immer, dass der BVB Meister werde. Alles andere wäre "*für den Klub und für die ganze Liga schade. Dass Bayern immer Meister wird, ist ungefähr so, als wenn ich ins Kino gehe, um mir einen Film anzuschauen, dessen Ende ich schon kenne. 2019 muss das Dortmunder Jahr werden", so der Ex-BVB-Star.*