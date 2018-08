Sollte Uffe Bech nochmal eine Chance bei Hannover 96 bekommen?

Stattdessen hielt sich Bech bei der Reserve in der Regionalliga Nord fit. Dort überzeugte der ausgemusterte Profi mit drei Toren in den ersten zwei Spielen. "Er ist ein gutes Beispiel, wie man mit einer persönlich schwierigen Situation professionell umgehen kann“, lobte ihn U23-Trainer Christoph Dabrowski .

Kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode wird der Flügelflitzer an die SpVgg Greuther Fürth in die zweite Bundesliga ausgeliehen.

In der laufenden Saison absolvierte Uffe Bech kein Pflichtspiel. Zuletzt stand der Däne beim Wintercup in Bielefeld für Hannover 96 auf dem Platz. © Sielski

Doch die überzeugenden Auftritte beim 96-Nachwuchs in der vierten Liga sind offenbar kein Argument für 96-Trainer André Breitenreiter. Er betonte am Dienstag erneut, dass sowohl Bech als auch Gueye keine Zukunft mehr bei Hannover 96 haben. „Schön, dass Uffe in der U23 Tore geschossen hat, das ist auch wichtig für ihn, um sich für andere Vereine interessant zu machen. Seine Einsatzzeit und die von Baba Gueye würden bei uns gegen Null gehen“, stellte Breitenreiter klar.

Seinen Frust darüber machte Gueye Ende Juli in den sozialen Netzwerken Luft. Er schrieb eine zweifelhafte Botschaft unter einen Post: "Früher oder später werden sie es bereuen." Sportlich überzeugte auch er mit guten Leistungen bei der U23.

​Nur 19 Spiele für 96

Bech geht auch in seiner Außendarstellung mit seiner Situation professioneller um. "Don’t mind the weight of challenge" postete er am Dienstag bei Instagram unter einem Schwarz-Weiß-Bild mit ihm im 96-Trainingsshirt und einem Medizinball.