Sonderkontingent für die Heimspiele von RB Leipzig gegen BVB und Bayern

Für das BVB-Spiel am 3. März gibt es ab 5. Februar Tickets. Für die Partie am 18. März gegen Rekordmeister Bayern sind die Karten ab dem 19. Februar erhältlich, jeweils ab 10 Uhr. Jede Person erhält an den Kassen der Arena am Sportforum maximal zwei Karten für die Topspiele. Lange Schlangen sind garantiert. Für die Partien gegen den BVB sowie Bayern entfällt hingegen von vornherein der freie Verkauf im Vereinsshop sowie auf der RB-Homepage.