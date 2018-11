Sonderzug, Fanmarsch, voller Block: Fans von RB Leipzig fiebern Konzernduell entgegen

Wie der Sportbuzzer erfuhr, haben die Salzburger das Kontingent für die Fans aus Leipzig aufgrund der hohen Nachfrage erhöht, sodass etwa 2500 RB-Anhänger am Donnerstagabend dabei sein können. Damit wackelt die internationale Bestmarke aus dem Glasgower Celtic Park , in dem zur 1:2-Niederlage vor drei Wochen ebenfalls 2500 Unterstützer des Bundesligisten vor Ort waren.

750 RB-Fans begeben sich per Sonderzug auf den Weg in die Mozartstadt. Die vom Fanverband organisierte Reise beginnt am Donnerstagmorgen bereits um 5 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof. Der Zug, ausgestattet mit 14 Waggons darunter zwei Partyabteile, trifft kurz nach 15 Uhr in Salzburg ein.