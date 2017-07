Sonne und Bratwurstduft: RB Leipzig mit Sechserpack in Meuselwitz

Meuselwitz. Erst in der zweiten Halbzeit ist RB Leipzig beim zweiten Testspiel so richtig in Fahrt gekommen. Gegen den ZFC Meuselwitz gewann das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl am Dienstag mit fast allen Mann an Bord 6:0 (1:0). Der Zipsendorfer Fußballclub zeigte sich trotz vier Klassen Unterschied vor 5041 Zuschauern lange als clever verteidigender Gegner.

Neuzugang Konrad Laimer feierte in der ersten Halbzeit seine Premiere im RBL-Trikot. Zudem waren Diego Demme, Yussuf Poulsen und die in der Fußballwelt heiß umworbenen Offensivakteure Emil Forsberg und Naby Keita wieder dabei. Gleich fünf Spieler mehr standen Ralph Hasenhüttl im Vergleich zum ersten Test am vergangenen Freitag gegen Dessau zur Verfügung. Obwohl auch Dominik Kaiser in der Startelf stand, trug Willi Orban die Kapitänsbinde. Hat Hasenhüttl seinen Anführer für die neue Saison bereits bestimmt?