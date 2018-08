Sorgen um Ronaldo! Ex-Superstar mit Lungenentzündung im Krankenhaus 

Der frühere brasilianische Superstar Ronaldo ist wegen einer Grippe in eine Klinik in Ibiza gebracht worden. „Ich hatte eine sehr schwere Grippe und musste am Freitag ins Krankenhaus. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Morgen werde ich entlassen und kann nach Hause gehen“, schrieb der zweifache Weltmeister am Sonntag auf Twitter und gab somit Entwarnung an seine Fans.