Sorgenfreie Leipziger rotieren – Mainz provoziert humorvoll

Die Situation im Kader ist vor der Partie in Mainz für Trainer Ralph Hasenhüttl so komfortabel, wie selten in dieser Saison. Der Gegner beweist im Vorfeld trotz seiner schwierigen Lage im Abstiegskampf Humor.

Leipzig. Das Sprichwort „never change a winning team“ schließt Trainer Ralph Hasenhüttl in der englischen Woche für den Tabellenzweiten RB Leipzig aus. Das hat gleich mehrere Gründe. Der Erste: „Es ist der Zeitpunkt gekommen, dass sich alle wieder fit gemeldet haben und jeder den Anspruch stellt, zu spielen.“ Der Zweite: Yussuf Poulsen und Timo Werner sind nach ihren Muskelverletzungen noch nicht über 90 Minuten belastbar, zudem mit je vier Gelben Karten vorbestraft. Deshalb ist für die Partie am Mittwoch (20 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 für Hasenhüttl klar: „Ich tendiere dazu, nicht beide von Beginn an einzusetzen.“

Zwar avancierte Topstürmer Werner beim 3:1-Sieg im Hinspiel mit zwei Toren und einer Vorlage zum Matchwinner, doch seine Mannschaft bewies beim 4:0-Erfolg gegen Darmstadt auch ohne ihn Treffsicherheit. Der dritte Grund: Stammkeeper Peter Gulacsi wird nach einem Spiel Zwangspause (Virus) wieder im Tor stehen. „Er spielt eine stabile Saison und hat uns schon einige Punkte gerettet“, begründet Hasenhüttl sein Vertrauen in den Ungarn. Fabio Coltorti nimmt auf der Bank Platz, denn Marius Müller laboriert noch an seiner Ellbogenzerrung.

Seltene Situation

Nach dem höchsten Bundesligaheimsieg, mit neuem Selbstvertrauen und einem Tag mehr Regeneration als der Gegner, haben die Roten Bullen im Rhein-Main-Gebiet ein klares Ziel: „Wir wollen auswärts mal wieder voll punkten.“ Immerhin hat Hasenhüttl als Trainer noch nie gegen Mainz verloren.

Emil Forsberg erzielte im Hinspiel das 2:0. © Imago

In der Rückrunde holten die Nullfünfer erst acht Punkte aus neun Spielen, kassierten zuletzt drei Niederlagen in Serie, rutschten auf Rang 15 und mitten in den Abstiegskampf. „Es ist der besonderen Konstellation am Tabellenende geschuldet, dass schon ziemlich Druck da ist. Es gab in den letzten Jahren selten die Situation, dass so viele Mannschaften den Relegationsplatz im Nacken spüren“, sagt Hasenhüttl über die angespannte Lage. Das Ziel von RB vor der Saison, man wolle sorgenfrei sein, gewinne unter diesen Umständen nochmal einen ganz neuen Stellenwert: „Gott sei Dank können wir aus andere Bereichen zuschauen, was da hinten passiert“, meint der Trainer.

Besondere Statistik

Die beiden Mannschaften treffen erst zum zweiten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. RB Leipzig feiert also Premiere im Mainzer Rund. Trotz des Abstiegskampfs bewies der FSV im Vorfeld Humor und postete auf seiner Facebookseite ein Foto mit folgender Aufschrift: „Zahl der Woche: 0. Punkte und Torausbeute von RB Leipzig in Mainz seit Gründung der Bundesliga.“ Hasenhüttl belustigte das am Dienstag, als Motivationsvorlage in der Kabine will er den Spruch allerdings nicht benutzen. „Ich kann darüber lachen. Es liegt an uns, dass wir das ändern“, sagte der 49-Jährige.

