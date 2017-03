Souveränes 3:0 des 1. FC Lok Leipzig gegen Luckenwalde

Leipzig. Vor 2067 Zuschauern bei nasskalten acht Grad besiegte Lok Leipzig am Dienstagabend den FSV Luckenwalde auch in der Höhe verdient mit 3:0 (1:0). Es war der erste Dreier nach drei sieglosen Spielen in Folge für die Gastgeber. Matchwinner war der zweifache Torschütze Felix Brügmann. In der 38. Minute trifft der Stürmer nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Daniel Becker serviert den Ball punktgenau in den Fünfmeterraum, Brügmann setzt sich im Luftkampf durch und trifft zur verdienten Führung. Lok-Keeper Benjamin Kirsten blieb bei seinem ersten Punktspieleinsatz 45 Minuten lange beschäftigungslos. Seinen ersten Ballkontakt in der 5. Minute nach Rückpass bejubelten die Fans lautstark.

In der 65. Minute dann der zweite Streich Brügmanns. Daniel Becker wird in Höhe der Mittellinie auf dem linken Flügel frei gespielt und stürmt allein auf das gegnerische Tor zu. Den Steilpass am herausstürmenden Torhüter muss Brügmann per Kopf nur noch ins leer Tor drücken. Den Sack endgültig zu machte Peter Misch in der 83. Minute. Wieder war es ein Standard des gestern überragenden Daniel Becker, der zum Treffer führte. Die Gäste schossen in 90. Minuten zweimal aufs Tor. In der 71. Minute hielt Kirsten den flachen Torschuss souverän. Der zweite Versuch der Gäste war eher ein Schüsschen. Spätestens nach dem dritten Treffer waren die Fans zufrieden und feierten Lautstark ihre Helden.