Spaghetti à la Neymar: Eric Cantona veralbert Frisur des Superstars

Spätestens seitdem er prominent auf dem Fifa-Cover war, kennt jeder Fußballfan das große Sleeve-Tattoo von Marco Reus. Unter anderem auf dem Arm abgebildet ist ein Zitat der berühmten Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey: „The biggest adventure you can take is to live your dreams“ – die größte Herausforderung sei es, seine Träume zu leben. Nach der Enttäuschung der verpassten WM 2014 war die Weltmeisterschaft in Russland ganz sicher ein großer Traum des Dortmunder Stars. © Bongarts/Getty