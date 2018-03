Spanien-Profi stürzt aus dem dritten Stock - schwer verletzt!

Der spanische Fußball steht unter Schock: Fußball-Profi Pelayo Novo von Zweitligist Albacete Balompie stürzte am Samstag im Mannschaftshotel in Huesca aus dem dritten Stock und verletzte sich dabei schwer. Über die Gründe dieses Unfalls und die Art der Verletzungen ließ sein Verein bisher nichts verlauten. Hoffnung macht jedoch die Nachricht, dass der Zustand des 27-Jährigen "stabil" sei.

Spiel von Albacete bei Huesca abgesagt

Novo, der bei seinem Heimatverein Real Oviedo das Fußballspielen begann, wurde in ein Krankenhaus in Saragossa eingeliefert. Eigentlich sollte der Tabellen-13. aus Albacete am Samstagabend um 20 Uhr bei SD Huesca antreten, in Folge des Unglücks um den Mittelfeldspieler wurde die Partie jedoch abgesagt.