Spannung im Bundesliga-Abstiegskampf: Der 25. Spieltag im Liveticker

Personal: RB Leipzig muss auf Naby Keita verzichten. Der Mittelfeldantreiber sitzt eine Gelbsperre ab. Dagegen könnte Ex-Bremer Davie Selke eine neue Chance erhalten. "Er hat gut trainiert", sagte RB-Coach Ralph Hasenhüttl. Bei Bremen warten alle auf das OK von max Kruse. Der ehemalige Nationalstürmer ist Dreh- und Angelpunkt des Bremer Offensivspiels und seine Krankmeldung wäre ein herber Verlust.

Situation: Ganz klar, Bremen braucht die Punkte. Zwar holten die Hanseaten aus den letzten drei Spielen sieben Punkten, doch die Konkurrenz aus Hamburg und Wolfsburg sammelte ebenfalls fleißig Zähler. So bleibt Werder auf dem gefährlichen 15. Tabellenplatz, während Leipzig mit einem Sieg den Abstand auf den Tabellendritten aus Dortmund wieder auf sechs Punkte anwachsen lassen könnte.

Personal: Wolfsburg muss eventuell auf Yannick Gerhardt (muskuläre Probleme) und Jakub Blaszczykowski (Rücken) verzichten. Bei Darmstadt ist der Einsatz von Peter Niemeyer noch nicht sicher. Ihn plagen Schmerzen an der Achillessehne. Außerdem fehlen Mario Vrancic (Gelb-Rot-Sperre) und Jan Rosenthal (Aufbautraining).

Situation: Es wird ein reiner Abstiegskampf. Für Darmstadt sind es mittlerweile allerdings schon elf Punkte auf den Relegationsplatz. Will man noch eine Aufholjagd starten, sind drei Punkte gegen Wolfsburg Pflicht. Für die "Wölfe" dagegen ist der Druck beinahe noch größer. Mit seinem teuren Kader steht der VfL nicht dort, wo man sich das vor der Saison erhofft hatte. Mit Bremen und Hamburg im Nacken braucht auch Wolfsburg die Punkte dringend.

1. FC Köln - Hertha BSC

Situation: Wer erreicht am Ende der Serie das internationale Geschäft? Beide Vereine spielen in dieser Saison besser, als es vorher viele erwartet hätten. Nun kommt es auf den Endspurt an. Köln steht auf Platz sieben, einen Punkt hinter den Europapokalrängen. Die Hertha kann mit schon 40 Punkten auf Platz fünf sogar mit eniem Auge noch auf die Champions League schielen.

Personal: Rausch ist grippekrank. Dafür könnten Lehmann oder Höger ins Team rutschen. Bei der Hertha steht Kalou noch auf der Kippe. Er ist aber für den Kader nominiert.

