Spektakulärer Tausch: Higuain wechselt zum AC Mailand, Bonucci zu Juventus

In Italien ist das Tauschgeschäft zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand perfekt. Argentiniens Stürmerstar Gonzalo Higuaín (der auch bei BVB im Gespräch gewesen sein soll) wechselt von Juventus Turin zum AC Mailand, Top-Verteidiger Leonardo Bonucci und Talent Mattia Caldara in die umgekehrte Richtung. Das teilten beide Verein am Mittwoch mit.