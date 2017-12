Spektakuläres Comeback: Klinsmann bei der WM 2018 dabei?

Neben Bundestrainer Joachim Löw und Nigerias Coach Gernot Rohr könnte bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland noch ein weiterer Deutscher als Nationaltrainer an der Seitenlinie stehen – und zwar kein Geringerer als Jürgen Klinsmann!

Der 53-Jährige soll sich laut Medieninformationen aus Australien beim australischen Fußballverband angeboten haben. Klinsmann wolle den zurückgetretenen Ante Postecoglu ersetzen, so der TV-Sender SBS. Dieser hatte sich erst mit den „Socceroos“ in der WM-Qualifikation in den Entscheidungsspielen gegen Honduras durchgesetzt. Dann verkündete er die Überraschung: „Ich habe entschieden, dass für mich die Reise als Coach der ‚Socceroos‘ endet“, sagte der 52-Jährige in Sydney. Nach langem Überlegen und einem Gewissenskampf sei er zu der Entscheidung gekommen. „Ich will im Ausland trainieren“, sagte der in Griechenland geborene Postecoglou.