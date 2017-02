Spendenhilfe von DFB und SFV für LVB-Fußballer

Leipzig. Ein Brand vernichtete im Dezember das Sozialgebäude der SG LVB an der Neuen Linie – eine Katastrophe. Doch nun brandet eine Welle der Solidarität über den Verein. Bei 24 321 Euro stand das Spendenkonto am Donnerstagmittag, vom Fußball-Abteilungsleiter Steve Büchner frisch aktualisiert. Obwohl noch ein Riesenberg Arbeit vor den Sportlern steht, macht das doch Mut. Zumal am Donnerstagabend eine gemeinsame Spende vom Sächsischen Fußball-Verband (SFV) und dem DFB über 10 000 Euro dazu kam. „Ich habe den DFB um schnelle Hilfe gebeten“, erläuterte SFV-Präsident Hermann Winkler, „und wir haben zu dem Geld von da noch etwas dazu gelegt.“