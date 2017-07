Spieglein, Spieglein an der Wand: Motivation für die RB-Leipzig-Stars  

Leipzig/Seefeld. Der Blick in den Spiegel dürfte den Spielern von RB Leipzig in diesen Tagen gute Laune bereiten. Während des Trainingslagers in Tirol bekam jeder Fußballer einen persönlichen und auf den Leib geschneiderten Motivationsspruch in sein Zimmer. Eine kleine Auswahl:

Naby Keita is here to inspire

Timo Werner is here to start tot he next summit

Oliver Burke is here to show how great he is

Bernardo is here to be powerful

Marcel Halstenberg is here to develop his potencial

Yvon Mvogo is here to love the challenge

Dominik Kaiser is here to make things happen