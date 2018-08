Spiel gegen Luhansk: So schwierig wird es für Fans von RB Leipzig

Leipzig/Luhansk. Das wird eine Herausforderung für die Fans von RB Leipzig. Ins rumänische Craiova am Donnerstag hatten am Ende sieben Schlachtenbummler die 1600 Kilometer lange Reise auf sich genommen. Die nächste Aufgabe dürfte wesentlich schwieriger werden. Luhansk aus der Ukraine spielt wegen den militärischen Auseinandersetzungen im Osten des Landes nicht im heimischen Stadion, sondern trägt die Play-Off-Partie gegen RB Leipzig in der Europa League am 23. August in Saporischschja (russisch: Saporoschje) aus. Gespielt wird in der Slautytsch-Arena mit knapp 12.000 Plätzen.