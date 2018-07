Spiel um Platz drei: Belgien gegen England im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Aus der Traum! Für Belgien und seine „goldene Generation“ und Englands wiedererstarkte „Three Lions“ endete die WM mit knappen Halbfinalniederlagen gegen Frankreich und Kroatien.

Während die Belgier nach dem 0:1 gegen den Nachbarn aus Frankreich nicht mit Kritik an der Spielweise der „Équipe tricolore“ sparten, war man auf der Insel trotz des 1:2 in der Verlängerung gegen Kroatien dennoch nicht unzufrieden. „Es tut sehr weh, aber wir sind alle sehr stolz auf uns“, sagte England-Kapitän Harry Kane (24) nach dem Spiel, „vor allem ist es schön zu sehen, dass die Fans das England-Trikot wieder mit Stolz tragen können.“ In der Partie Belgien gegen England am Samstag (16 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in St. Petersburg haben die Briten nun die Chance, ihre beste WM-Platzierung seit 1990 (Rang vier) zu verbessern. Belgien, in der Vorrunde bereits Gruppengegner der Engländer, könnte mit einem Sieg gar die beste Platzierung seiner WM-Historie schaffen. 1986 erreichten die „Roten Teufel“ – mit Legenden wie Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Enzo Scifo oder Jan Ceulemans – Rang vier.