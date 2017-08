Spielabbruch bei 96-Test in Burnley: Schmähgesänge und Blocksturm von Hannover-Fans (mit Videos)

96-Fans

Nebensächlich scheint, was auf dem Platz passiert. Ihrer Wut lassen die 96-Anhänger an den Stadionsitzen und den gegnerischen Fans aus. Etwa 20 Sitzschalen flogen durch die Gegend. In einen Block, wo auch Familien standen.

Die Ordner ließen viele Zuschauer auf eine andere Tribüne. Die Burnley-Fans wirken verbal dagegen: "Who are you, who are you?", hallt es durch das Stadion. Berechtigte Frage, denn für wen sich die Vandalen gerade halten, steht durchaus zur Debatte. Ein Burnley-Fan soll twitterte, er habe ein Messer bei einem 96-Fan gesehen.

Die Polizei stufte das Risiko für zu hoch ein. Das Spiel geht nicht weiter! Mittlerweile haben Verantwortliche und und Auswechselspieler das Stadion verlassen.