Spielabbruch bei HC Elbflorenz: Entscheidung am Mittwoch

Die Handball-Bundesliga (HBL) will nun am Mittwoch entscheiden, wie es weitergeht. Das Reglement sieht allerdings eine Wiederholung bzw. Neuansetzung nur bei „höherer Gewalt“ vor. Der Fall vom Freitag fällt wohl schon eher in die Kategorie „fehlerhafter Spielaufbau“ und dann gehen die beiden Punkte am grünen Tisch an den Gegner. Das wäre für die abstiegsgefährdeten Dresdner besonders bitter. Wie es zu den Problemen kam, konnte Frank Lösche, Chef der Hallenbetreibergesellschaft gestern auf DNN-Nachfrage noch nicht sagen. „Wir sind in der eingehenden Analyse, werden uns dazu am Dienstag bei einer Pressekonferenz dazu äußern“, erklärte er.