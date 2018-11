Bundesliga-Reform? DFB-Richter fordert Spielabbrüche bei Beleidigung

Anzeige

Wird es künftig vermehrt Spielabbrüche in der Bundesliga geben? Das zumindest fordert DFB-Richter Hans E. Lorenz nun. "Ich würde es befürworten, wenn die Verbände die Schiedsrichter mehr in die Verantwortung nehmen, auch wenn Maßnahmen wie Spielabbrüche unpopulär sind", sagte er am Rande der Urteilsverkündung des DFB-Sportgerichts gegen beleidigende Hass-Plakate der BVB-Fans gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Mit seiner Aussage geht Lorenz gezielt auf Beleidigungen von Fans in der Bundesliga ein. Erst kürzlich hatten BVB-Fans mit den Plakaten gegen Hopp für Aufregung gesorgt. Das Urteil des DFB-Sportgerichts: 50.000 Euro Strafe und eine Sperre für BVB-Fans bei drei Spielen in Hoffenheim - allerdings nur auf Bewährung.

Lorenz will Schiedsrichter in Pflicht nehmen Lorenz würde sich einen strengeren Umgang wünschen, um solche Aktionen zu verhindern. "Die Schiedsrichter bei solchen Vorfällen mehr in die Verantwortung zu übernehmen, ist sicher eine Möglichkeit, den Druck auf die Fans zu erhöhen", sagte er. "Ich denke, wenn es dreimal wegen solcher Fälle zu Spielabbrüchen kommen würde, dann rollen die Fans die Plakate von selber ein. Und der Zorn von 79.500 Dortmunder Fans gegen die paar Störer würde so groß, dass sich die Störer solch ein Fehlverhalten in Zukunft nicht mehr trauen."