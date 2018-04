Richtenberg. In einem spannenden Spiel konnte sich die Heimelf der SG Empor Richtenberg gegen den FSV Bentwisch durchsetzen. 2:0 (1:0) hieß es Sonntag am Ende der Fußball- Landesklasse-Partie. Im Vergleich zur Vorwoche rutschten Steffen Barth, Tom Rösener und Kapitän Marcel Bruzdziak in die Startelf von Empor.

Richtenberg kam gut in die Begegnung. Nach einer Flanke von Christian Schwittay in der 9.Minute verlangte Christoph Knapp dem Bentwischer Torwart alles ab. Empor war in der ersten halben Stunde sehr präsent und schaffte es, die offensivstarken Gäste vom eigenen Tor fernzuhalten. In der 43. Minute verwandelte Christoph Knapp einen direkten Freistoß zum 1:0. Im Gegenzug bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Ole Piotrowski stark parierte.