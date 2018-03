Grimmener SV verliert unglücklich in Malchin

Malchin/Grimmen. Voller Zuversicht reiste die Verbandsliga-Elf des Grimmener SV am Wochenende nach Malchin. Nach den guten Trainingseinheiten wollten die Fußballer um Trainer Burghard Schultz den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Die Gäste gingen auch früh in Führung, doch am Ende kassierte der GSV eine unnötige 2:4-Niederlage.