Grimmen. Das war keine überragende Leistung des Grimmener SV. Im Verbandsliga-Duell gegen den FSV Einheit Ueckermünde mussten die Fußballer eine 0:1-Niederlage einstecken. Dabei plätscherte die Partie am Sonnabend lange vor sich hin. „Es gab auf beiden Seiten wenig bis keine Chancen“, sagte Grimmens Coach Burghard Schultz.

Dabei wollte das Team gegen die jetzt Zehntplatzierten seine Chancen nutzen und im Abstiegskampf ein paar Punkte gut machen. „Klar nimmt man sich jetzt gerade viel vor“, so Schultz. Doch es gelang den Gastgebern nicht, sich durchzusetzen. Torlos ging es für die Teams in die Kabine.

In der 57. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Karsten Eggert trat an und verwandelte zur 1:0-Führung. Grimmen drängte nun auf den Ausgleich. Und einmal brannte Jubel unter den GSV-Fans auf – doch der Ball war nicht ins Tor, sondern ans Außennetz gegangen. Es blieb beim 0:1 und nach dem Schlusspfiff machte sich die Enttäuschung auf den Gesichtern der Trebelstädter breit, die nun auf Rang 12 stehen. Am Samstag geht der GSV beim FC Pommern Stralsund erneut auf Punktejagd.