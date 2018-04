Motiviert und mit viel Selbstvertrauen begann die Heimelf. Nach drei Minuten spielte Max Lambrecht Nico Wehlitz auf der linken Seite frei. Letzterem versagten jedoch die Nerven. Er scheiterte an Gästetorwart Cedric Lampe. Die Kicker hielten das Tempo hoch und stellten die Gästeabwehr mehrmals vor Probleme. Nachdem Jano Block, Jörn Füsting und erneut Wehlitz Hochkaräter ausließen, erzielte Lamprecht in der 34. Minute das 1:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.