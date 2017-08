96 siegt ohne Glanz gegen Germania - Sarenren-Bazee wieder verletzt

Wenn man Partien wie den Test in Barsinghausen sieht, kann man sich nur freuen, dass bald die Pflichtspielsaison beginnt. 96 gegen Viertligist Egestorf/Langreder, das war kein fußballerisches Spektakel, doch zum Ende dann immerhin ein klarer 4:1-Sieg des Bundesligisten.

Dabei hat der der Viertligist 96 schon etwas voraus - beim 3:1 am Wochenende holte Germania die ersten drei Punkte. Für 96 wird es in gut einer Woche ernst, mit dem Pokalspiel in Bonn - passenderweise ebenfalls ein Viertligist. Davor steht nur noch der letzte Härtetest am Sonnabend beim FC Burnley an, ein englischer Erstligist. Dann dürfte Trainer André Breitenreiter seine wahrscheinliche Topelf vorzeigen. Am Mittwoch dagegen begann er mit einer überwiegenden B-Elf.