Die Aufstellung: So will Hannover 96 die TSG Hoffenheim knacken

2008/09, Hinspiel: Sie haben sie förmlich auseinandergenommen in diesem ersten Aufeinandertreffen überhaupt. Zwar hatten Christian Schulz und Jiří Štajner die 1:0-Gästeführung durch Vedad Ibišević zunächst in einen eigenen Vorsprung drehen können, doch dann zeigte der Aufsteiger aus Hoffenheim beeindruckend, zu was er insbesondere in der Offensive imstande war.....