Rumpel-Fußball mit Tschauner-Patzer: Hannover 96 verliert gegen den VfL Wolfsburg

Hannover 96 war noch ohne Niederlage im neuen Jahr. Dies sollte auch gegen den VfL Wolfsburg so bleiben. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter empfing ab 18 Uhr den Rivalen zum Niedersachsen-Duell in der HDI-Arena. Hannover 96 musste auf Julian Korb verzichten, der eine Gelbsperre absitzt. Bis auf die Langzeitverletzten konnten die Roten auf das angestammte Personal zurückgreifen.

Der VfL Wolfsburg liegt 96 einfach nicht. Erneut ging der Sieg im Niedersachsen-Duell an den VfL, der das Spiel mit 1:0 gewann. Den größten Anteil an der zweiten Heimniederlage der Roten in dieser Saison hatte jedoch Torwart Philipp Tschauner. Dem 96-Kapitän unterlief ein kapitaler Bock, als er einen haltbaren Schuss von Yunus Malli passieren ließ. Aus dem nächsten Spektakel in einem 96-Heimspiel wurde nichts. Das lag aber weniger an dem Team von Trainer Andre Breitenreiter als an den Gästen aus Wolfsburg. Der VfL setzte im Niedersachsen-Duell auf die Igel-Taktik und gab sich erst einmal damit zufrieden, den Laden hinten dicht zu halten. Eine legitime Taktik eines verunsicherten Teams, zumal die Wolfsburger die Roten damit vor große Probleme stellten.

​Ein Tick zu kompliziert und umständlich An Einsatz und Willen, den VfL-Abwehrriegel zu knacken, lag es nicht. Allein die Mittel des Aufsteigers reichten in den meisten Situationen nicht aus, um sich gefährlich in den Strafraum zu spielen. Torchancen für 96 gab es bis zur Pause nur nach Standards. Doch sowohl Waldemar Anton, der nach einem Freistoß über den Ball schlug (18. Minute), als auch Torjäger Niclas Füllkrug (25.) per Kopfball nach einer Ecke schafften es nicht, den ersehnten Führungstreffer für die Roten zu erzielen. Zudem musste der Aufsteiger, bei dem Josip Eliz eine gutes Debüt gab, auch auf der Hut sein. Zweimal kamen die Wolfsburger gefährlich in den 96-Strafraum, einmal musste 96-Torwart Philipp Tschauner beim Kopfball von Victor Osimhen retten (14.). Bis zum Wolfsburger Strafraum sah das 96-Spiel meisten passabel aus. Geduldig ließen die 96-Profis den Ball durch die eigenen Reihen laufen und versuchten immer wieder, die beiden sehr hoch stehenden Außenverteidiger Oliver Sorg und Matthias Ostrzolek in Szene zu setzen. Doch das funktionierte nicht immer, und weil 96 oftmals auch einen Tick zu kompliziert und umständlich kombinierte, gab es bei der Nullnummer bis zum Seitenwechsel weder Tore noch die gewohnt gute Unterhaltung in der Arena.

​Tschauner greift daneben, Bebou hat Pech Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Schwarze Peter für destruktive Spielweise zunächst bei den Gästen. Nur sporadisch wagten sich die Wolfsburger in die 96-Hälfte. Weil der Nachbar aus Niedersachsen aber über viel individuelle Klasse verfügt, mussten die Roten die richtige Balance finden zwischen Risiko und Sicherheit. Zumindest das gelang gut. Und auch im Angriff kamen die Roten immerhin zu mehr Torchancen. Die größte Gelegenheit, endlich in Führung zu gehen, vergab Martin Harnik, der nach einem Konter frei vor VfL-Torwart Koen Casteels auftauchte, aber mit einem Rückpass auf Füllkrug die schlechteste Option wählte (65.). Und wie zum Hohn landete dann der erste Treffer in diesem Spiel im 96-Tor. Yunus Malli versuchte sein Glück aus 30 Metern. Eigentlich kein Problem für Torwart Tschauner, der den Ball lange kommen sieht und halten muss. Eigentlich. Tschauner kriegt die Fäuste nicht hoch, 1:0 für den VfL (72.). Doch 96 gab nicht auf und versuchte bis zum Abpfiff, den Patzer ihres Kapitäns wettzumachen. Doch Ihlas Bebou traf in der 86. Minute nur die Latte. Das war's. So gab dieses Mal kein Spektakel, nur lange Gesichter.

Fotos zur Partie zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg: Oliver Sorg und Martin Harnik gegen Wolfsburgs Marcel Tisserand. © dpa Oliver Sorg im Zweikampf. © dpa Durcheinander im Wolfsburger Strafraum: Salif Sané im Kopfballduell mit Marcel Tisserand. © dpa Vfl-Coach Martin Schmidt und 96-Trainer André Breitenreiter in Coachingzone. © imago Iver Fossum mit dem langen Bein. © dpa Waldemar Anton hat den Ball unter Kontrolle. © imago Martin Harnik mit Flugeinlage. Robin Knoche kommt zu spät. © dap Felix Klaus gegen Maximilian Arnold. © imago 0:1! Yunus Malli trifft für den VfL Wolfsburg. © dpa Yunus Malli setzt sich gegen Pirmin Schwegler durch. © dpa Salif Sané am Ball. © imago Waldemar Anton ist vor Daniel Didavi am Ball. © imago Pirmin Schwegler am Boden. © dpa

So spielt Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg: Philipp Tschauner Matthias Ostrzolek Josip Elez © Petrow Salif Sane Oliver Sorg Waldemar Anton Pirmin Schwegler Iver Fossum Felix Klaus Niclas Füllkrug Martin Harnik

So spielt der VfL Wolfsburg gegen Hannover 96: Coen Casteels © dpa Pau Verhaegh © Baschin Jeffrey Bruma © imago/Simka Robin Knoche © Hermstein Marcel Tisserand © imago/Eibner Yannick Gerhardt © imago/regio24 Maximilian Arnold © imago/regio24 Renato Steffen © Hermstein Yunus Malli © Steffen Daniel Didavi Victor Osimhen

Viele Spieler haben in der Historie bereits für beide Vereine gespielt - so auch 96-Trainer André Breitenreiter.

Diese Spieler spielten für Hannover 96 und den VfL Wolfsburg André Breitenreiter kam zwar über die eigene Jugend in den Profibereich von Hannover 96 und ist mittlerweile Trainer bei den „Roten“. In der Saison 1997/98 lief er für eine Spielzeit aber auch für den VfL Wolfsburg auf. © imago/Rust Thomas Brdaric war zunächst für ein Jahr von Bayer Leverkusen an Hannover 96 ausgeliehen, dann wechselte er zum VfL Wolfsburg, wo er in 33 Pflichtspielen immerhin 13 Tore erzielte. Anschließend ging es für drei Spielzeiten erneut nach Hannover. © dpa Holger Ballwanz spielte von 1992 bis 2000 für den VfL Wolfsburg, erlebte unter anderem den Bundesligaaufstieg 1997 mit. Dann wechselte er für ein Jahr zu seiner letzten Profistation Hannover 96. Heute ist er Fanbeauftrager beim VfL Wolfsburg. © dpa Mike Busch rückte 1999 von den A-Junioren in die erste Mannschaft von Hannover 96 auf. Ein Spiel machte er für den Profis jedoch nicht. Im Jahr 2000 wechselte er nach Wolfsburg, spielte dort für die zweite Mannschaft in der damaligen Oberliga Niedersachsen/Bremen. Später unter anderem auch für TuS Kleefeld (Bild), Stern Misburg, Can Mozaik und TV Badenstedt am Ball. © zur Nieden Nico Däbritz verstärkte den VfL Wolfsburg ab 1998. Zwei Jahre später wechselte er in die 2. Bundesliga zu Hannover 96, konnte sich aber auch dort nicht nachhaltig durchsetzen. Während der Aufstiegssaison 2001/02 verließ er Hannover in der Winterpause in Richtung Babelsberg. © dpa Detlev Dammeier kam 1986 vom FC Stadthagen zu Hannover 96. Nach einem Zwischenstopp beim Hamburger SV (1989 bis 1992) schloss er sich für acht Jahre dem VfL Wolfsburg an. Mittlerweile trainiert er den Oberligisten Lupo-Martini Wolfsburg. © dpa Fahed Dermech kam 1992 vom tunesischen Club Etoile Sportive du Sahel zum VfL Wolfsburg, blieb dort aber nur ein Jahr. Naben Stationen beim TuS Celle und Eintracht Braunschweig lief er zwischen 1997 und 1999 sowie in der Saison 2000/2001 auch für Hannover 96 auf. © dpa Willi Evseev begann bei Hannover 96 das Fußballspielen und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Für die Profis machte er jedoch kein einziges Spiel. Die Saison 2013/14 verbrachte VfL Wolfsburg, kam aber auch dort vornehmlich nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Mittlerweile bei Hansa Roctock. © zur Nieden Mike Hanke traf in 53 Bundesligapartien zwischen 2005 und 2007 immerhin 18 Mal für den VfL Wolfsburg. Dann ging es zu Hannover 96, wo er dreieinhalb Jahre blieb und in 81 Bundesligaspielen noch zu 19 Treffern einnetzte. © zur Nieden Maximilian Heidenreich kam aus der 96-Jugend zu den Profis. Zwischen 1984 und 1987 spielte er für die „Roten“. Es folgten Stationen bei 1860 München, Eintracht Frankfurt, FC Basel und dem SC Freiburg. In der Saison 1997/98 machte er elf Spiele für den VfL Wolfsburg. © imago/Rust Jacek Krzynowek kam 2006 von Bayer 04 Leverkusen zu den „Wölfen“. Drei Jahre blieb der Pole am Mittellandkanal und bestritt dort immerhin 68 Pflichtspiele. Zur Saison 2008/2009 wechselte der Pole zu Hannover 96 und spielte bis Juli 2010 bei den "Roten". Danach verkündete er sein Karriere-Ende. © dpa Jörg Kretzschmar spielte 1988/89 eine Saison für den VfL Wolfsburg. Zwischen 1990 und 1993 machte er immerhin 98 Spiele für Hannover 96. Später war er unter anderem auch für den TuS Celle und Damla Genc am Ball. © imago/Rust Emanuel Pogatetz hatte sich beim FC Middlesbrough den Spitznamen „Mad Dog“ erarbeitet, 2010 kam er zu Hannover 96. Nach zwei Jahren wechselte der Innenverteidiger zum VfL Wolfsburg, konnte such dort jedoch nicht durchsetzen. Nach nur einem Jahr und einer Leihe zu West Ham United ging es weiter nach Nürnberg. © zur Nieden Valdet Rama wurde 2005 von „Wölfe“-Trainer Felix Magath aus der zweiten Mannschaft zu den Profis befördert – kam dort aber nicht zum Einsatz. Über Ingolstadt ging es 2009 zu Hannover 96. Auch dort konnte sich der Mittelfeldspieler nicht durchsetzen. © zur Nieden Siggi Reich startete seine Karriere beim VfL Wolfsburg. Zwischen 1985 und 1989 wurde er mit 70 Toren in 145 Spielen zu Vereinslegende bei Hannover 96. Nach zwei Jahren bei Uerdingen kehrte er 1991 nach Wolfsburg zurück und spielte dort bis 1996. © imago/Rust Jörg Sievers wurde bei Hannover 96 zum Pokalhelden (1992), stieg in die Bundesliga auf und ist seit dem Karriereende 2003 Torwarttrainer bei den „Roten“. In der Saison 1988/89 spielte er allerdings auch für den VfL Wolfsburg. © zur Nieden Andreas Winkler (2.v.l.) kam 1993 von Stahl Brandenburg zu Hannover 96 und erzielte in 53 Spielen 10 Tore. 1997 heuerte er nach einem Jahr beim VfB Lübeck in Wolfsburg an – bevor er in der Winterpause 1999/2000 zum BTSV weiterzog. © dpa

