Aus in der Königsklasse: RB Leipzig verabschiedet sich mit Niederlage

Leipzig. Bye Bye Königsklasse: RB Leipzig überwintert in seinem ersten internationalen Jahr in der Europa League. Im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase kassiert das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl am Mittwochabend trotz eines guten Auftritts eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Besiktas Istanbul. Im Endeffekt spielt das Ergebnis in Leipzig keine Rolle. Porto gewinnt 5:2 gegen Monaco und hat sich damit nach Besiktas als zweites Team der Gruppe G fürs Achtelfinale qualifiziert.

Im mit 42.558 Zuschauern ausverkauften Stadion gerät der Gastgeber nach einem Foulelfmeter bereits nach zehn Minuten mit 0:1 in Rückstand. Naby Keita gleicht kurz vor dem Ende noch zum 1:1 aus. Doch Besiktas schlägt in der 90. Minute eiskalt zum 2:1 zurück.

Es sind zwar kaum Besiktas-Anhänger im Stadion, doch ein gellendes Pfeifkonzert gibt es zu Beginn trotzdem. Die RB-Fans revanchieren sich für die Hölle in Istanbul, als ihre Mannschaft im Hinspiel über 90 Minuten ohrenbetäubenden Lärm ertragen musste. Zudem präsentiert der RB-Block eine Champions-League-Choreographie mit roten Fahnen und einem Banner: „Tausend und eine Fahne für nur für dich“.

RB-Coach Hasenhüttl stellt im Vergleich zur verpatzten Generalprobe beim 0:4 in Hoffenheim auf vier Positionen um: In der Innenverteidigung beginnen Ilsanker und Orban statt Konaté (Bank) und Upamecano (Oberschenkelprobleme). In der Offensive spielen Bruma und Augustin für Forsberg (Bauchmuskelzerrung) und Poulsen (Bank). Besiktas-Trainer Günes nimmt im Vergleich zum 3:0-Sieg im Derby am Wochenende gegen Galatasaray gleich neun Wechsel vor.

Doch die Gäste geben von Beginn an Gas und erzwingen nach zehn Minuten einen Elfmeter. Kapitän Orban bringt Jens im Strafraum zu Fall, Negredo verwandelt sicher zum 1:0 für Besiktas. Was die Spieler auf dem Rasen nicht wissen – auch Porto führt zu diesem Zeitpunkt bereits gegen Monaco.

Ausgleich aberkannt

Nur vier Minuten später kann der Leipziger Verteidiger seinen Fehler im Angriff wieder gut machen, setzt seinen Schuss aber an den linken Pfosten. In der 21. Minute zappelt der Ball dann doch im Netz des Gegners. Das Stadion jubelt. Nach Zuspiel von Keita kommt Orban kurz ans Spielgerät, das beim im Abseits stehenden Werner landet, der den Ball ins Tor hebt. Die Fahne des Assistenten bleibt zunächst unten. Nach Rücksprache mit Schiedsrichter Kassai zählt der Treffer nicht. Die richtige Entscheidung.

Peter Gulacsi: Klasse-Partie des Ungarn, hält RB lange im Spiel. Note 2. Lukas Klostermann: Durchwachsene Partie des Rechtsverteidigers. Offensiv und defensiv. Note 4. Willi Orban: Orban: Leitet mit seiner problematischen Grätsche eine problematische Partie ein. Note 4. Stefan Ilsanker: Der Fighter mit seinem ersten Starteinsatz seit sechs Wochen. Fetzt dazwischen, fliegt vom Platz. Note 3. Marcel Halstenberg: Siehe Klostermann. Note 4. Diego Demme: Wie immer die Arbeitsbiene des Teams. Note 3. Kevin Kampl: Oft am Ball, immer online, aber ohne gefährliche Aktion. Note 3. Naby Keita: Jede gute Offensivaktion geht vom Ballkünstler aus. Note 2. Bruma: Der junge Portugiese versucht viel, bekommt dafür wenig. Note 3. Jean-Kevin Augustin: Licht und Schatten wechseln beim Hochbegabten. Note 3. Timo Werner: Spritzig, zielstrebig, gut im Spiel, aber ohne Abschluss-Glück. Note 2. Bernardo: Ohne Höhen und Tiefen nach seiner Einwechslung. Note 3. Marvin Compper: Steht seinen Mann in seinem erst zweiten Saisonspiel. Note 3. Dominik Kaiser: Europa-Rekord der RB-Ikone. Dafür gibt es die Note 1.

Trotzdem ist die Stimmung im Stadion jetzt so richtig aufgeheizt. Nach 26 Minuten haben die Gäste bei einem Konter das 2:0 auf dem Fuß, Gulacsi verhindert den Gegentreffer. Leipzig rackert, rennt sucht ununterbrochen den Weg zum Tor, steht aber immer wieder im Abseits. Werner und Bruma scheitern kurz vor der Pause in aussichtsreichen Positionen am Besiktas-Keeper. Noch schlimmer: Der direkte Kontrahent Porto führt beim Gang in die Kabine mit 3:0.

Kaiser wird Rekordspieler

Doch die Hausherren beginnen in Durchgang zwei so, wie sie im ersten aufgehört haben: mit viel Offensivpower. Augustin setzt einen Schuss knapp neben den Pfosten, Werners Chance wird erneut vom starken Istanbuler Torhüter vereitelt. Auch Kampl muss sich dem überragenden Besiktas-Schlussmann geschlagen geben, der in letzte Sekunde mit einem Reflex den Ausgleich verhindert.

Es ist an diesem Abend wie verhext, der Ball will einfach nicht ins Tor. Als er nach einer reichlichen Stunde zum zweiten Mal drin ist, steht Augustin vorher wieder im Abseits. Hasenhüttl bringt in der Abwehr Bernardo für Halstenberg und Compper für Orban.

Kaiser wird mit seiner Einwechslung in der 74. Minute zum Rekordspieler bei den Leipzigern – es ist der 164. Einsatz für den Mittelfeldspieler im RB-Trikot. Der Abend ist für Stefan Ilsanker vorzeitig beendet, weil er in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom Platz muss. Keita trifft in der 87. Minute zum umjubelten 1:1. Doch Besiktas kontert eiskalt nur drei Minuten später zum 2:1-Siegtreffer.

Die Stimmen zum Spiel

Kevin Kampl (RB Leipzig): "Mehr Chancen als heute können wir eigentlich nicht haben. Ich denke, die Zuschauer haben gesehen, dass wir noch einmal alles reingepackt haben. Wir wollten unbedingt gewinnen. Wir haben uns gut verabschiedet und einen guten Eindruck in der Champions League hinterlassen." Cenk Tosun (Besiktas): "Der Sieg heute bedeutet viel. Wir haben unseren Punkterekord gebrochen, ziehen als ungeschlagener Erster ins Achtelfinale ein. Ich hoffe, wir spielen in der nächsten Runde mit der gleichen Disziplin weiter. Selbstvertrauen ist da. Es ist also egal, welcher Gegner kommt." Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo wir so oft in der Box gestanden und dann nicht getroffen haben. Wir waren heute sicher nicht die Glücklichsten vorm Tor. Ich habe den Jungs nach dem Abpfiff gesagt, dass es manchmal diese Tage gibt, an denen man für seinen Aufwand nicht belohnt wird. Heute war so ein Tag." Alvaro Negredo (Besiktas): "Ich durfte zum ersten Mal in dieser Gruppenphase von Beginn an ran und bin sehr glücklich, dass wir unser Ziel erreicht haben. Wir haben gut begonnen. Am Ende war es ein glücklicher Sieg." Willi Orban (RB Leipzig): "Wir hatten so viele Chance heute. Es sollte offenbar einfach nicht sein. Der Torwart hat heute mindestens gefühlt das Spiel seines Lebens gemacht. In der Halbzeit haben wir das Ergebnis aus Porto mitbekommen. Trotzdem wollten wir noch gewinnen, hatten Chancen. Aber es war wie verhext. Trotzdem: Wir überwintern in Europa. Das ist ein besonderes Gefühl, auch in der Stadt." Tolga Zengin (Besiktas): "Wir sind eine charakterstarke Mannschaft. Wir haben gewonnen und sind natürlich glücklich. Jeder hat gekämpft. Nun sollten wir uns auf die KO-Runde vorbereiten." Dominik Kaiser (RB Leipzig): "Dieser Rekord macht mich sehr, sehr stolz. Es war immer mein Traum, für RB Leipzig in der Champions League zu spielen. Ich spüre hier schon seit vielen Jahren eine unglaubliche Unterstützung der Fans. Der Applaus bei meiner Einwechselung war Gänsehaut. Dennoch ärgert mich natürlich das Ergebnis, weil mehr drin war." Stefan Ilsanker (RB Leipzig): „Wir wollten unbedingt gewinnen, haben ein geiles Spiel, aber leider keine Tore gemacht." Marcel Halstenberg (RB Leipzig): „Wir wollten heute drei Punkte holen, das haben wir leider nicht geschafft. Aber wir wollten international überwintern, das tun wir. Wir werden in der Europa League alles rausholen und dann werden wir sehen, was drin ist."

Die Statistik zum Spiel:

RBL: Gulácsi - Klostermann, Ilsanker (82. Gelb-Rot), Orban (70. Compper), Halstenberg (66. Bernardo) – Keita, Demme – Kampl (74. Kaiser), Bruma - Werner, Augustin Besiktas: Zengin – Usyal (49. Adriano), Mitrovic, Tosic, Erkin – Medel, Özyakup – Lens, Talisca, Pektemek - Negredo Tore: 0:1 Negredo (10., FE), 1:1 Keita (87.), 1:2 Talisca (90.) Zuschauer: 42.558 (ausverkauft)

