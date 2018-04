Grimmens Kicker können Chancen nicht nutzen

Rostock. An Chancen mangelte es dem Grimmener SV nicht – an Toren dagegen schon. Im Verbandsliga-Duell gegen den Rostocker FC mussten die Fußballer aus der Trebelstadt eine 0:5-Niederlage hinnehmen. Jetzt könnte der Verdacht aufkommen, dass dieses Ergebnis der Spitzenmannschaft des RFC gegen den abstiegsbedrohten GSV standesgemäß gewesen sei. Doch die Elf von Trainer Burghard Schultz verkaufte sich nicht schlecht.

Wer die erste halbe Stunde auf dem für Verbandsliga-Verhältnisse grenzwertigen Kunstrasenplatz gesehen hatte, konnte denken, dass der GSV die Spitzenmannschaft sei. Dabei gingen die Rostocker klar als Favoriten ins Spiel. Trotzdem erspielten sich zunächst die Grimmener Torchance um Torchance. Bereits in der zweiten Minute erreichte ein langer Ball Kapitän Rambow, der aus 14 Metern direkt mit links abzog, jedoch nur das Fangnetz traf.

Nur kurz danach bediente Rambow den gestarteten Hannes Bruch, doch auch er zog den Ball über das kurze Eck, und das frei vor dem Keeper stehend. Nach 15 Minuten bediente Geburtstagskind Christian Schmidt erneut Stephan Rambow. Auch er stand allein vor Rostocks Torhüter Tobias Werk, der mit einer Fußabwehr klärte. Die Gäste hätten also schon frühzeitig in Führung gehen können. „Hauptsache, das rächt sich nicht“, hörte man des Öfteren auf der Grimmener Bank.

Die Gastgeber bekamen nun allmählich mehr Zugriff auf das Spiel. Der RFC hatte über den zunächst im Sturm aufgebotenen Christian Rosenkranz die ersten beiden Chancen, doch beide Male war Hannes Griwahn im Grimmener Tor zur Stelle. In der 37.Minute erreichte der Ball Johannes Richter. Der bediente den freien Patrick Nehls in der Mitte, der nur noch zum 1:0 einschieben musste. Eine Minute vor der Pause traf Niklas Tille dann sehenswert zum 2:0 für den Rostocker FC. Die Hausherren stellten nach der Führung um und beorderten den starken Christian Rosenkranz wieder ins Abwehrzentrum, was dazu führte, dass sich die Gäste keine klaren Chancen mehr erarbeiten konnten.