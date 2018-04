Empor Richtenberg feiert Sieg in Landesklasse

Die Richtenberger hatten alles daran gesetzt, dass die Partie am Sonnabend ausgetragen werden konnte und fleißig Schnee vom Feld geschippt. Den besseren Start erwischten die Gäste. Die Garzer kamen in der 4. Minute zu einer guten Torchance durch Dettmann, der aber knapp verzog. Nach einer Viertelstunde zog Empors Sebastian Sauer in den Strafraum ein und wurde unsanft von den Beinen geholt. Über einen Elfmeterpfiff hätten sich die Gäste nicht beschweren dürfen, aber es gab nur Eckball, welcher für keine Torgefahr sorgte.