Nullnummer für Empor Richtenberg

Richtenberg. Enttäuschte Gesichter gab es am Sonntag bei Fußballern und Fans der SG Empor Richtenberg. Viel vorgenommen hatte sich die Landesklasse-Mannschaft der SG gegen den Sievershäger SV. Nachdem 2:1-Erfolg im Hinspiel reichte es aber nur zu einem 0:0.

Empor fand gut in die Partie. Nach einer Flanke von Christian Schwittay strich der Schuss von Christoph Knapp nur um Zentimeter am Gästetor vorbei. In der 19. Spielminute verzeichnete Thomas Boljahn eine gute Möglichkeit für Empor, aber der Ball ging über den Kasten.

Nach einer halben Stunde mussten die Gäste das zweite Mal verletzungsbedingt wechseln. Anschließend merkte man beiden Teams eine gewisse Verunsicherung auf dem Platz an. Bis auf einen Freistoß von Marc Albrecht passierte bis zur Pause nicht mehr fiel.

In der zweiten Halbzeit kam auch Sievershagen zu guten Möglichkeiten und Richtenberg fand keinen richtigen Zugriff mehr auf die Partie. Nach einer Stunde tauchte plötzlich ein SSV-Angreifer allein vor dem Richtenberger Tor auf, schoss aber daneben. Kurz danach scheiterte ein weiterer Gäste-Akteur am stark agierenden Marcel Rieck im Richtenberger Tor. Der eingewechselte Tom Rösener auf Empor-Seite setzte seinen Kopfball in der 67.Minute knapp neben das Tor. Empor schaffte es einfach nicht, die Chancen in Treffer zu verwandeln.

Der sehr starke Sievershäger Torwart parierte etwa die Freistöße von Thomas Boljahn und Oliver Bollhagen glänzend (76., 87.). Auch einen Flachschuss von Enrico Kutz konnte er überragend halten. In der 90. Minute hatten auch die Gäste noch mal eine gute Freistoßmöglichkeit, aber Keeper Rieck lenkte den Ball über die Latte. So blieb es beim torlosen Unentschieden.

Richtenberg ist in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen, konnte aber in der zweiten Hälfte nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Die Gastgeber verbleiben mit 43 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Am Sonntag reist die SG Empor Richtenberg dann zum FC Förderkader Rostock II (Platz elf). Am 1. Mai empfängt die Mannschaft von Robert Lembke um 14.30 Uhr den PSV Ribnitz-Damgarten (Rang 13) zum Heimspiel.

