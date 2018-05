Ausschreitungen in der Bezirksliga: Spieler des VfR Evesen blasen zur Jagd

Anzeige

Es hätte ein so wunderbarer Fußballabend werden können. Warmes, sonniges Wetter, mehr als 400 gut gelaunte Zuschauer und ein hochwertiger Fußball, wie er in der Bezirksliga Hannover selten zu sehen ist. Kommen wir erst zur sportlichen Seite. Der VfR Evesen verlor das wichtige Spitzenspiel in der Staffel 2 gegen den SV Iraklis Hellas durch einen Treffer von Alexandros Panagiotidis in der 76. Minute mit 0:1.

Es wurde schneller, leidenschaftlicher, technisch guter Fußball gespielt. Bester Mann auf dem Platz war Schiedsrichter Anton Ushakov, der das Spiel souverän leitete – allerdings nur solange, bis er es abpfiff. Danach war plötzlich der Teufel los: Jagdszenen, Tritte, handfeste Schlägereien, der blanke Hass.

Auseinandersetzungen nach dem Spiel VfR Evesen gegen Iraklis Hellas

Mindestens 40 Mann waren an den Ausschreitungen beteiligt, die der Schaumburger Fußball in diesem Ausmaß wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Schlimm war vor allen, dass die Aggressionen von Spielern des VfR Evesen ausgingen, die sich immer wieder dem Pulk der jubelnden Gäste näherten. Sportgerichtsvorsitzende versucht, Spieler zu trennen Es war das reinste Gewaltchaos, in dem die Ordner des VfR Evesen nur noch Nebenrollen hatten und in dem keine andere als Denise Thaddey, die Vorsitzende des Bezirkssportgerichtes, versuchte, zumindest einzelne Spieler voneinander zu trennen. Sollte sie alle Tätlichkeiten ahnden wollen, hätte sie in drei Jahren noch zu verhandeln. Dass sie eigens aus Hannover nach Evesen gekommen war, ließ nach den Unruhen im Hinspiel von vornherein nichts Gutes erwarten. VfR-Fußballchef Jürgen Bolte hatte vor Spielbeginn über das Mikrofon noch an die Sportlichkeit und Fairness appelliert – vergeblich, wie sich nach Spielschluss zeigen sollte.

Schon als Panagiotidis nach dem überlegten Zuspiel von Nikolaos Zervas das Tor des Tages erzielt hatte, war zu spüren, dass die Nerven unterschwellig blank liegen. Immer wieder blitzten griffige Debatten auf, doch Ushakov hatte in seiner unnachahmlich autoritären Art alles im Griff, zog gegen den Griechen Papaefthymiou die Gelb-Rote Karte und ließ sich auch von allerlei Theatralik zu keinem Elfmeterpfiff überlisten. Die Eveser verloren das Spiel nicht gänzlich unverdient, weil vor allem in der Schlussphase in Überzahl vorne nicht mehr viel passierte. Wie so oft spielten die Gastgeber ansehnlich, aber uneffektiv, was vielleicht auch an der Verletzung von Caglayan Tunc lag, der 70 Minuten lang humpelte, aber nicht ausgewechselt wurde.

VfR: Willers, Sabab, Städter, Knickmeier (79. Kilinc), Buruk, Yesil, Tunc, Korkmazyigit, Akkus, Ibrahim Khodr (46. Durmus), Heine.

In eigener Sache: Wir hätten gerne Fotos gezeigt, aber Fans des VfR Evesen, die das Spiel über neben der Bank des VfR standen, haben unseren Reporter bedroht, seine Kamera entwendet und die Speicherkarte gelöscht.

