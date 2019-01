Spielerfrau vs. Spielerfrauen: So teilt René Adlers Lilli gegen Fußball-Influencerinnen aus

Als der frühere Bayern-Profi Mehmet Scholl einst in einem Interview mit der Frage konfrontiert wurde, welches sein Lieblingsberuf wäre, antwortete dieser: "Spielerfrau!" Während der für seine ironisch-süffisanten Sprüche bekannte "Scholli" seine Fußballschuhe längst an den Nagel gehängt hat, ist das Thema "Spielerfrauen" heute noch so "heiß" wie damals.

In dieser Saison entfachte etwa die Ehefrau von Thomas Müller, Lisa, eine Diskussion, nachdem sie ihre Kritik an FCB-Trainer Niko Kovac von der Tribüne aus in die Welt der sozialen Medien hinausgeschickt hatte. "Mehr als 70 Minuten, bis der mal 'nen Geistesblitz hat", lautete ihr Instagram-Kommentar mit Blick auf die (ihrer Meinung nach) zu späten Einwechselung ihres Ehemannes.

Von Lisa Müller bis Cathy Hummels: Die Spielerfrauen der Bayern-Stars Von Lisa Müller bis Cathy Hummels: Die Spielerfrauen der Bayern-Stars ©

Anzeige

Instagram, Twitter, Facebook und Co. sind die perfekte Plattform, um sich in Szene zu setzen. Das gilt zwar nicht nur für die so genannten Spielerfrauen, doch laut Lilli Hollunder geht vor allem bei ihnen der Trend in die falsche Richtung. Die Gattin von Mainz-Torwart René Adler (gaben sich im Oktober 2016 das Ja-Wort) findet im Bild-Interview dazu klare Worte: "Ich weiß, dass die dafür bezahlt werden oder dafür bezahlt werden wollen. Aber wenn man 40-mal im Monat seine 3000-Euro-Handtasche fotografiert und sie allen unter die Nase reibt, dann frag ich mich: Haben wir sie noch alle? Wie oberflächlich wird das Land noch?"

So genial macht sich Adler-Ehefrau Lilli über Spielerfrauen lustig

Die 32-jährige Schauspielerin (ehemals Verbotene Liebe) rät dringend dazu, auf die Bremse zu treten. Sie hat genug von den Protz-Anfällen einiger Spielerfrauen und zeichnet mit ihrem eigenen Instagram-Auftritt ein ganz anderes Bild. Lilli setzt auf Selbstironie, wenn es um ihre "Karriere als Spielerfrau" geht.

Wenn sie anstatt mit Designerhandtasche und High Heels dick eingepackt mit Mütze und Schal im Stadion posiert, dann kommentiert sie ihren Auftritt im Anschluss schon mal so: "Geschickt kombiniert Spielerfrau Lilli Hollunder hier die taillierte Mainzer Trainingsjacke zu Skinny Jeans. Mit lässigen Sneakers und cooler Mütze steht sie so auf jeder Tribüne bombensicher. Ein weiterer Akzent ist der knallige Oversize-Schal, der perfekt mit ihren roten Lippen harmoniert. Wir sagen, ein echter Hingucker!"