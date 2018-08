Spielt sich Weydandt bei den Profis von Hannover 96 fest? "Wird schwierig, ihn abzugeben"

Vom TSV Groß Munzel in die Bundesliga? Hendrik Weydandt spielt sich immer mehr in den Fokus von 96-Trainer André Breitenreiter. Auch beim zweiten Trainingslager am Wörthersee überzeugt der 96-Angreifer, der zu dieser Saison vom Regionalligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder zu Hannover 96 wechselte - und eigentlich in der U23 spielen sollte.

​Nur ein Tor schlechter als Füllkrug

„Wenn er so weiter macht, wird es schwierig, ihn noch mal abzugeben“, sagt der Sportliche Leiter Gerhard Zuber. „Es macht Spaß, ihm zuzusehen.“ Der 23-Jährige ist derzeit sogar der zweitbeste Torschütze der Vorbereitung. Mit acht Toren ist er nur einen Treffer schlechter als Niclas Füllkrug. Zuletzt traf er beim ersten von zwei Testspielen gegen Udinese Calcio. Schon einmal durfte Weydandt wegen guter Leistungen länger bei der Bundesliga-Mannschaft bleiben.